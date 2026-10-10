Опасность селфи с макаками: эксперт предупредил туристов о рисках после нападения на ребенка на Бали

Отбирать у обезьяны вещи, которые она уже схватила, будь то телефон или очки, чревато для туриста травмой. С таким предупреждением выступил исследователь приматов И Ненгах Вандия, представляющий Университет Удаяна. Его комментарий РИА Новости касался нападения макаки на школьника на Бали.

По мнению специалиста, опасный контакт с макаками нередко провоцируют сами путешественники, охотясь за выигрышным кадром. Распространенный сценарий: человек сначала подманивает животное едой, чтобы сфотографироваться, а потом начинает его прогонять. Турист мечтает об эффектном селфи, однако сам же сокращает дистанцию с диким зверем до опасной, пояснил эксперт. Вандия напомнил, что макак можно повстречать не только в лесной чаще, но и вблизи туристических маршрутов.

«Самый опасный момент может наступить, когда турист пытается вернуть украденное. Человек готов вступить в борьбу за телефон или очки, забывая, что перед ним дикое животное. Попытка спасти вещь может закончиться травмой», — сказал исследователь.

По информации издания, в деревне Ванагири, расположенной в округе Булеленг на севере Бали, обезьяна напала на 9-летнего мальчика по дороге в туалет. Школьник пострадал от укусов: раны остались на руке и пояснице. Медики наложили ребенку два шва и сделали прививку от бешенства.

«Туристам не обязательно уходить в джунгли, чтобы столкнуться с макаками. Контакт может произойти возле храмов, парковок и кафе. Нужно выяснять ситуацию в конкретном месте: один случай в деревне еще не означает, что опаснее вдруг стало на всем острове», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Как следует из сведений природоохранного управления BKSDA, неподалеку от школы держится стая примерно из 35 длиннохвостых макак. Глава ведомства Ратна Хендратмоко отметил, что случаи конфликтов местных жителей с приматами в Ванагири регистрировались неоднократно на протяжении 2023-2026 годов. В управлении заявили о планах отрегулировать численность животных, учитывая при этом возможности их естественной среды обитания.

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