Опасные духи предлагает «парфюмер» на улицах подмосковного Дмитрова: правда или фейк?

В Дмитрове в соцсетях появились предупреждения о настойчивом мужчине, который предлагает оценить аромат дешевого парфюма. Пользователи сообщают, что после знакомства с запахом у людей начинается удушье. REGIONS проанализировал , поступали ли подобные обращения сотрудникам правоохранительных органов или Роспотребнадзора.

По информации издания, пользователи активно обсуждают тему. Одни уверяют, что лично соглашались понюхать духи, а после обращались в больницу. Другие пишут, что были свидетелями подобных инцидентов. Особенно бдительные предлагают землякам проверить реакцию продавца, призвав его сначала самому понюхать духи. Нашлись и те пользователи, которые допустили появление недостоверной информации в Сети. Они напомнили, что истории о «смертельных пробниках» ходят по России с 2023 года.

По информации REGIONS, ни один из официальных источников — МВД и Роспотребнадзор — не подтвердил ни единого случая отравления или летального исхода из-за дегустации ароматов на улицах Дмитрова. В региональном управлении Роспотребнадзора неоднократно опровергали подобные сообщения.

«Тем не менее, как советуют правоохранительные органы, не стоит принимать подарки или пробники от незнакомцев — не из страха перед ядом, а просто из соображений личной безопасности», — указано в статье REGIONS.

