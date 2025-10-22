«Срочно нужно разменять»: в Балашихе мужчина представился работником ТЦ и забрал 5 тыс. руб.

По информации издания, об инциденте стало известно из телеграм-канала «Балашиха Life». Неизвестный мужчина обратился к сотрудникам ногтевой студии, расположенной в здании торгового центра. Злоумышленник представился работником. Он рассказал, будто ему срочно необходимо разменять 5 тыс. руб., но саму купюру не предоставил. Аферист заверил, что вернется с деньгами.

По словам очевидцев, сотрудница салона красоты сначала отказывала в просьбе. Однако мужчина был настойчив. Он уверял, что ситуация требует немедленного решения. В итоге женщина выдала мошеннику разменную сумму.

По информации телеграм-канала, по данным камер наблюдения в торговом центре удалось восстановить хронологию событий: мужчина зашел в ТЦ, оставил куртку на первом этаже. Предположительно, так он хотел не привлекать внимание, ведь представлялся работником. После получения денег быстро вернулся за верхней одеждой и покинул ТЦ. Пострадавшая предполагает, что мужчина таким образом уже ввел в заблуждение других граждан.

«Администрация торгового центра и правоохранительные органы рекомендуют сотрудникам всех заведений проявлять бдительность при подобных просьбах о размене денег, а при возникновении подозрений обращаться в полицию», — сообщил REGIONS.

