Две победы и восхождение над землей: почему 2026 год в пророчествах Ванги называют переломным для России

Имя болгарской ясновидящей Ванги снова на слуху. После появления новых интерпретаций ее высказываний в Сети активно обсуждается версия, согласно которой 2026-й станет судьбоносным для России. По мнению ряда источников, провидица предрекала стране две значительные победы, преодоление полосы неудач и вступление в новую фазу развития. В информационном поле фиксируется резкий рост запросов, связанных с ее наследием, сообщило издание 7info.

Ажиотаж вокруг предсказаний

Пользователи интернета массово ищут материалы по ключевым словам: «предсказания Ванги», «Ванга о России», «пророчества Ванги на 2026 год» и «сроки завершения СВО по Ванге». Однако эксперты напоминают, что большинство приписываемых Ванге пророчеств не имеют документальных подтверждений — они дошли до нас в основном в пересказах родственников, знакомых и многочисленных интерпретаторов.

Свежие прочтения слов провидицы

В текущем году в телепрограмме «Новые русские сенсации» были обнародованы свежие расшифровки изречений болгарской предсказательницы. Согласно изложенной в передаче версии, Ванга якобы упоминала о грядущих сложных временах для государств, вступающих в противостояние с Россией. При этом самой России, как утверждают авторы проекта, суждено справиться с вызовами, укрепить свои позиции и пережить период мощного подъема. В частности, цитируются слова о том, что Россия «воспарит над землей», а ее духовный авторитет признают даже те, кто ранее занимал враждебную позицию.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Версии о двух победах

Особый резонанс вызвали воспоминания Сергея Косторного, которого называют крестным отцом Ванги. Он утверждает, что провидица неоднократно говорила: русским суждено торжествовать дважды, одержав сразу две большие Победы. Эта фраза породила множество гипотез. Часть комментаторов связывает их с Днем Победы в Великой Отечественной войне и с каким-то другим значимым событием — например, с успешным завершением специальной военной операции. Другие трактуют «вторую победу» как укрепление международного влияния страны в целом.

Взгляд зарубежных СМИ

Интерес к наследию Ванги не ограничивается Россией. В прошлом году британские издания также публиковали свои версии ее пророчеств. В них, в частности, говорилось о том, что Ванга предупреждала о крупном вооруженном конфликте на Востоке, последствия которого затронут западные государства. Кроме того, зарубежные авторы цитировали провидицу в части сохранения Россией государственного суверенитета и роста ее глобального влияния. Впрочем, достоверность этих цитат остается открытым вопросом.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Почему 2026-й считают поворотным

По мнению части толкователей, именно 2026 год Ванга называла точкой бифуркации. Предполагается, что в этот период могут быть заложены основы нового исторического курса. Некоторые исследователи полагают, что именно сейчас Россия примет решения, определяющие ее путь на десятилетия вперед. В этих же трактовках встречаются утверждения о постепенном изменении отношения к России на международной арене и о формировании новых стратегических альянсов. Однако все эти выводы базируются на вольных интерпретациях слов провидицы.

Путь через испытания к подъему

Согласно популярным изложениям пророчеств, путь к грядущим успехам не будет легким. Ванге приписывают предупреждения о серьезных экономических проблемах, мощном внешнем давлении и необходимости сложного выбора. При этом она якобы была убеждена, что этот трудный период станет не крахом, а трамплином для нового рывка. Ключевыми факторами успеха в этих пересказах называются сплоченность общества, рост национального самосознания и духовное возрождение.

Споры вокруг мистического наследия

Спустя много лет после кончины болгарской провидицы дискуссии о ее наследии не утихают. Одни считают ее пророчества поразительно точными, другие обращают внимание на отсутствие первоисточников и зависимость от позднейших пересказов. Тем не менее новые попытки расшифровки ее изречений неизменно привлекают огромную аудиторию, ищущую ответы на вопросы о будущем страны, ходе специальной военной операции и глобальных политических трендах.

Ранее сообщалось, что Ванга в 1995 году предсказала Порошенко и Зеленского.