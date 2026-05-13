Кто живет вашу лучшую жизнь? Физик объяснил теорию параллельных миров

В параллельной вселенной может существовать другая версия вас — с иной работой, другим браком, другим городом и судьбой, пишет Daily Mail. Такую пугающую идею обсуждает физик Оксфордского университета Влатко Ведрал, опираясь на многомировую интерпретацию квантовой механики.

Согласно этой теории, реальность не идет по одной фиксированной линии. Каждый микроскопический процесс может приводить к созданию разных ветвей событий, где продолжают существовать альтернативные варианты исхода.

Речь не о магии и не о популярных в соцсетях обещаниях «примагнитить» богатство силой мысли. Ведрал, наоборот, подчеркивает: человеческое сознание не управляет Вселенной. Реальность меняется не потому, что человек на нее посмотрел, а из-за любых физических взаимодействий — от столкновения частиц до прохождения фотона через линзу.

Простой пример — солнцезащитные очки. В одной ветви фотон проходит через стекло и достигает глаза, в другой — блокируется. Многомировая интерпретация предполагает, что оба варианта могут продолжить существовать в разных ветвях реальности.

Доказательств, что где-то действительно живут наши двойники, пока нет. Проверить такие вселенные напрямую ученые тоже не могут.

Но сама теория заставляет задуматься: если реальность бесконечно ветвится, то где-то другой «вы» уже мог выбрать тот путь, о котором настоящий «вы» только думает.