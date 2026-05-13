После опасного трюка в метро: полиция обратилась к родителям подростков

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после того, как в интернете появилась видеозапись с несовершеннолетним, который решил прокатиться на поезде метро нестандартным и крайне опасным способом — уцепившись за вагон снаружи. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления МВД, сообщил newsnn.ru.

Согласно информации, полученной от полиции, поводом для разбирательства стало заявление, поступившее в отдел во вторник, 12 мая. Обратился представитель нижегородского метрополитена.Он попросил правоохранителей детально разобраться в случившемся и найти виновного.

На данный момент полицейские ведут активные поиски подростка, рискнувшего жизнью ради экстремального «аттракциона». Как уточнили в ведомстве, именно от того, кто этот молодой человек и сколько ему лет, будет напрямую зависеть, какое наказание он понесет.

Помимо розыска нарушителя, представители полиции обратились с отдельным призывом к родителям подростков. Взрослых настоятельно попросили провести со своими детьми серьезные беседы.

«Если вы стали свидетелем „зацепинга“ — незамедлительно сообщите об этом сотруднику полиции на метрополитене», — попросили сотрудники МВД.

Ранее сообщалось, что на Московской железной дороге в мае проходит акция «Уступи дорогу поездам!».