«Опасный подход»: Диетолог Кривошея рассказала о последствиях похудения к Новому году

Диетолог отметила, что до Нового года осталось примерно 2.5 месяца. Люди опрометчиво считают, что сейчас необходимо начать ограничивать себя в определенных продуктах питания, чтобы эффектно выглядеть на празднике. Проблема в том, что после длительного ограничения в новогоднюю ночь люди не смогут себя контролировать и начнут есть все, что будет приготовлено.

«Такой подход крайне неправильный и опасный», - отметила эксперт

Эксперт отмечает, что это касается не только Нового года, а и любого повода: дня рождения, отпуска, свадьбы. В зимний период времени похудение особенно опасно. Из-за сокращения длительности светового дня замедляется процесс обмена веществ. Строгие ограничения истощают организм и снижают иммунитет.

Важно постоянно придерживаться определенного режима питания. Не стоит ограничивать себя во всем, но лучше употреблять больше овощей, фруктов и сложных углеводов. Уменьшить рекомендовано количество жирной еды, сладостей, соленой пищи.

Без сладостей в Новый год не обойтись, даже если вы сами не будете их есть. Экономист Ольга Тарасова рассказала, когда лучше покупать сладкие подарочные наборы, чтобы сэкономить. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».