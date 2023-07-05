Опасный вид спорта: в Северной Осетии третьи сутки продолжаются поиски альпиниста

Альпиниста из Новокуйбышевска, который пропал в Северной Осетии вечером 2 июля, до сих пор не нашли, сообщает newstracker.ru .

Альпинисты совершали восхождение на гору Казбек. Они договорились встретиться на контрольной точке, высота которой 3500 метров. Один из туристов начал немного отставать, но уверил своих товарищей, что доберется до пункта назначения.

Для поисков альпиниста были привлечены сотрудники МЧС и вертолет. До сих пор результатов работы нет. Погодные условия вынуждали участников поисковой группы делать перерывы. В ГУ МЧС России по РСО-Алания следят за развитием событий. В МЧС отметили, что туристы перед восхождением не регистрировали свои данные. Всего на гору взбиралось три человека.