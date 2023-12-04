Оперная дива Нетребко поразила россиян дерзким нарядом

Оперная певица Анна Нетребко, которая теперь выступает на концертах исключительно в Европе, поразила поклонников дерзким нарядом, сообщает издание «Утро.ру» .

Оперная дива сейчас находится в Вене. Город засыпало снегом. Пока коммунальщики борются с сугробами, жители гуляют по заснеженным романтическим улочкам. Певица показала свой маршрут.

На диве надет костюм фиолетового цвета с изображением зайчика. Кажется, что и сама Анна напоминает милую зайку. Присмотревшись, понимаешь, что это не так. Зайка показывает средний палец. Чтобы не было сомнений в воинственных настроях зайчика, сверху принта что-то написано на иностранном языке. Пользователи социальных сетей уточнили, что зайка всех посылает на три буквы.

Певица покинула Россию, потому что не поддерживала решение президента начать СВО.