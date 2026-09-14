«Незакрытый гештальт». Психолог объяснила интерес россиян к делу Усольцевых

Причину устойчивого внимания россиян к исчезновению семьи Усольцевых в Красноярском крае раскрыла директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета Олеся Волкова. В интервью ТАСС она отметила, что образ пропавших близок гражданам, а сама история остается без развязки.

Причину устойчивого внимания россиян к исчезновению семьи Усольцевых в Красноярском крае раскрыла директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета Олеся Волкова. В беседе с ТАСС она отметила, что образ пропавших близок гражданам, а сама история остается без развязки.

«Чем ближе образ пропавшего человека к среднестатистическому гражданину, тем больше этот гражданин будет сопереживать данной ситуации, ассоциируя образ пропавших с собой, со своими близкими, со своими друзьями и родственниками», — сказала Волкова.

Ситуация, произошедшая с Усольцевыми, остается без ответа, без конкретных результатов, которые можно было бы озвучить общественности. Это, как отмечает эксперт, соответствует понятию незакрытого гештальта, незавершенного действия, и в данном случае очень четко прослеживается.

Ранее сообщалось о том, что причиной пропажи семьи Усольцевых стала неправильная экипировка.