«Без ущерба для бизнеса». Власти начнут мониторить цены в магазинах

Введение с 1 января 2027 года мониторинга цен на 24 вида наиболее значимых продуктов питания не означает государственное регулирование их стоимости, но позволит властям оперативно реагировать в случае спекулятивного завышения цен. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Ранее правительство РФ распоряжением № 2413-р от 7 сентября 2026 года утвердило перечень продуктов питания, по которым с 1 января 2027 года нужно будет вести мониторинг цен. В него вошли 24 вида, включая самые распространенные виды мяса, рыбу, макароны, некоторые овощи и крупы.

«Мониторинг — это инструмент анализа, а не директивного управления. Закон прямо определяет целевое назначение получаемых сведений: „проведение мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен“. Речь идет о наблюдении и выявлении причин, а не об установлении фиксированных цен или торговых надбавок», — пояснил Игошин.

Главная цель закона, отметил он, не «заморозка» цен, а получение «полной и объективной картины ценообразования». «Сегодня мы видим лишь конечную цену на полке. Новая система позволит понять, на каком именно этапе и почему возникает необоснованный рост стоимости, добавил Игошин.

Для этого Федеральная налоговая служба будет передавать уполномоченным ведомствам — Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС и Росстату данные о сделках между поставщиками и торговыми сетями, объемах реализации, а также о доходах, расходах и прибыли хозяйствующих субъектов, рассказал депутат. Подводя итог, депутат отметил, что закон «не вводит государственное регулирование цен», а создает «прозрачную систему наблюдения», которая позволит защищать интересы граждан «без ущерба для добросовестного бизнеса».

Ранее сообщалось о том, что картофель подешевел в России на 16,5% за месяц.