«Двойная выгода». Зарплату и пособие на ребенка можно получать одновременно

Заработную плату и пособие по уходу за ребенком до 1,5 года можно получать одновременно, сообщил в интервью ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В 2026 году минимальный размер пособия по уходу за одним ребенком до 1,5 лет составляет 10 837,20 рубля, максимальный — 83 021,18 рубля.

Оформить отпуск по уходу за ребенком может не только мать, но и отец, другой родственник или опекун, причем допускается делать это по очереди. Отпуск предоставляется до достижения ребенком трех лет, однако пособие в размере 40% от среднего заработка выплачивается в настоящее время только до полутора лет.

Ранее сообщалось о том, что ЛДПР на сессии в Подмосковье предложила материнскую зарплату и ипотеку под 3%.