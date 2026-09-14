«Начал быстро всплывать». В Приморье спасли дайвера с параличом ног

В Приморье медики оказали помощь дайверу, у которого отказали ноги из-за несоблюдения правил безопасности при подъеме с глубины. Об этом сообщает минздрав Приморья.

40-летнего мужчину доставили в больницу Владивостока в тяжелом состоянии. Пациент жаловался на то, что ноги перестали его слушаться. В тот день он совершил четыре погружения на глубину до 30 метров. На глубине дайвер ощутил движение судна, испугался и стал стремительно всплывать, чем нарушил технику безопасности. Во время подъема он почувствовал покалывание и жжение по всему телу. На берегу самочувствие ухудшалось — ноги становились «ватными».

«Обычно в таких случаях ему помогала барокамера. Но в этот раз улучшений не наступило, и он вызвал скорую. В больнице неврологи поставили диагноз: ишемический инсульт спинного мозга… В неврологическом отделении владивостокской больницы пациент получал медикаментозную терапию. После стабилизации состояния с ним начали работать инструкторы ЛФК. Сейчас врачи отмечают положительную динамику», — говорится в сообщении минздрава.

Медики также отметили, что к пациенту постепенно возвращается чувствительность и подвижность ног. В дальнейшем ему предстоит пройти несколько курсов реабилитации.

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