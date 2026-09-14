«Наконец-то можно выспаться!»: Россияне будут отдыхать почти четыре месяца в 2027 году

Эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова сообщила РИА Новости , что в 2027 году работающие россияне будут отдыхать 118 дней.

В соответствии с производственным календарем, в следующем году рабочими будут 247 дней, пояснила она.

До новогодних праздникам жителям России предстоит трудиться еще 77 дней.

Всего до конца года остается 17 рабочих недель. Две из них будут сокращенными: в ноябре рабочая неделя продлится четыре дня, а в декабре — три.

Ранее юрист объяснил, почему октябрь — выгодный месяц для отпуска.