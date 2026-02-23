«Опора страны»: Путин в поздравлении с 23 февраля назвал главные приоритеты — армия, флот и ядерная триада

Российский лидер высказал мнение, что 23 февраля многие годы считается одним из самых значимых государственных праздников.

«Сердечно поздравляю всех граждан России, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества», — сказал президент в видеообращении.

Президент Путин отметил, что День защитника Отечества — праздник, который символизирует любовь и уважение защитникам. Граждане гордятся армией и флотом. Они с уважением относятся к тем, кто защищает национальные интересы Родины, готов обеспечивать безопасность соотечественников и суверенитет страны. Защитники с ответственностью относятся к выполнению профессионального долга. Они давали присягу и следуют ей.

По мнению российского лидера, с не менее уважительным отношением граждане относятся к павшим воинам, который посвятили жизнь службе Отчизне в разные исторические периоды. Их подвиг не забыт.

«Она (история подвигов предков. — Прим. ред.) создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами», — отметил глава государства.

Президент заявил, что Россия сохраняет курс на последовательное усиление обороноспособности. В приоритете — наращивание мощи Вооруженных сил, поддержание боевой готовности армии и флота, а также модернизация ядерной триады, которая остается фундаментом безопасности государства.

В своем выступлении президент подчеркнул, что российские военнослужащие являются надежной опорой страны. Он отметил, что в ходе специальной военной операции представители разных народов России с честью и героизмом выполняют задачи по защите национальных интересов.

Ранее сообщалось, что глава Подольска навестил раненых участников СВО накануне 23 февраля.