«С праздником, герои»: глава Подольска навестил раненых участников СВО накануне 23 февраля

За неделю до Дня защитника Отечества глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отправился туда, где сейчас проходит служба особого рода — служба выздоровлению. Вместе с представителем первой танковой армии он посетил 1586-й Военный клинический госпиталь Министерства обороны, чтобы лично поздравить бойцов, получивших ранения в зоне специальной военной операции.

Обстановка была торжественной, но без лишнего пафоса. В палатах и коридорах госпиталя, где пахнет лекарствами и волей, вручали награды. Отличившиеся военнослужащие получили орден Мужества и медаль «За отвагу». Как отметил Артамонов, за каждой такой наградой стоят непростые испытания, сила характера и настоящая любовь к Родине.

В госпитале проходят лечение герои спецоперации. По словам Артамонова, лучшие врачи и заботливый медперсонал — настоящие профессионалы своего дела — помогают им как можно скорее вернуться к полноценной жизни. Но лекарства и операции — лишь часть процесса. Не менее важна человеческая поддержка.

Разговоры в палатах получились душевными. Говорили о службе, о боевых товарищах, о планах на будущее.

«Глубоко признательны военнослужащим за стойкость и самоотверженность. Наша задача — окружить их вниманием. Поговорили о службе, боевых товарищах, планах на будущее. Было важно лично поблагодарить за мужество, стойкость и верность долгу», — добавил Артамонов.

Отдельно глава округа напомнил о том, что ждет бойцов после выписки. Сегодня в Подольске действуют 77 мер поддержки для защитников. Оформить их стало проще: большинство доступны в любом МФЦ округа. Кроме того, всегда можно обратиться в фонд «Защитники Отечества» и Ассоциацию ветеранов СВО. Цифры и формулировки — это хорошо, но главное осталось за кадром: встреча получилась не протокольной, а человеческой.

