Оппозиция Молдавии проведет акции протеста в связи с выходом из СНГ

Оппозиционная в Молдавии партия «Возрождение» анонсировала проведение акций протеста в Кишиневе на фоне выхода государства из СНГ. Об этом на брифинге в понедельник, 3 июня, сообщил представитель партии Юрий Витнянский. Его цитируют РИА Новости.

В прошлом году власти республики запланировали расторгнуть ряд соглашений с СНГ. Министерства страны планируют проанализировать и изучить все договоры, заключенные в рамках СНГ, и денонсировать «неэффективные». Вместо этого правительство планирует заменить их двусторонними соглашениями со странами, которые входят в Содружество.

«На этой неделе мы проведем серию акций, которые будут позитивными. Мы их проведем у посольств разных государств. Неделя завершится акцией, призывающей президента Майю Санду и партию PAS срочно отказаться от их намерений по эскалации конфликта со странами СНГ, в том числе с Российской Федерацией и другими восточными партнерами», – сказал Витнянский.

По мнению Витнянского, правящая партия намеренно ищет врагов там, где нужно искать друзей и сотрудничество.

Ранее спикер парламента, лидер правящей молдавской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу дал распоряжению кабинету министров подготовить законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

После прихода к власти президента Майи Санду политика Молдавии по отношению к России стала агрессивнее. Кроме того, руководство республики активно противодействует оппозиции. Так, например, полиция Молдавии регулярно оказывает давление на лидеров и представителей партии «Шор».