В ДНК современных людей нашли следы двух неизвестных древних родовых линий человека, сообщает CNN со ссылкой на исследование в журнале Science. Эти группы называют «призрачными» предками, потому что их вклад виден в геноме, но у ученых пока нет их древней ДНК из останков.

Исследователи разработали компьютерный метод TRACE, который помогает восстанавливать участки генеалогического дерева по современным геномам. С его помощью команда изучила более 500 геномов людей из Африки, Европы и Азии.

Одна из найденных линий, вероятно, скрещивалась с Homo sapiens в Африке более 50 тыс. лет назад, еще до крупной миграции людей за пределы континента. Ее ДНК может составлять около 0,5–1% генома современных людей — почти как доля неандертальской ДНК у многих людей сегодня.

Вторая линия оказалась намного древнее. Ученые называют ее «суперархаичной»: она могла отделиться от ветви человека около 1,8 млн лет назад и передать часть ДНК современным людям через денисовцев.

Соавтор исследования Прия Мурджани из Калифорнийского университета в Беркли отметила, что такие данные помогают понять, откуда происходят люди, как разные группы выживали, исчезали и приспосабливались к среде.