В Одинцове взяли на контроль дело по факту ночной перестрелки

Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль уголовное дело, возбужденное по факту ночной перестрелки в деревне Жуковка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел в четверг, 27 августа, примерно в 22:00 на автомобильной парковке у одного из ресторанов. Там между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие. Пострадавшими оказались два человека в возрасте 28 и 38 лет. Они получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.