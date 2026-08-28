В Раменском пройдет финальный этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу

В предстоящие выходные, 29 и 30 августа, на автодроме RDRC Racepark в Быково Раменского округа состоится финальный этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу (RDRC). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками состязаний станут более 200 спортсменов из разных регионов России. Гостей ждут заезды, а также развлекательная программа. В субботу состоится ежегодное мероприятие SUETA CAR FEST, в котором примут участие более 200 тюнинг-проектов, поборовшихся за призы в нескольких номинациях. Зрители также смогут изучить экспозицию Арт-музея «ПОПОЛАМ», посетить ресторанный дворик, детский городок с аниматорами. Их ждут дрифт- и дрэг-такси, автограф-сессии пилотов и не только.

Соревнования пройдут в рамках государственной программы «Спорт России».

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