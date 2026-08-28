Подмосковная теннисистка Мирра Андреева стала бронзовым призером на US Open

Подмосковная спортсменка Мирра Андреева (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) в паре с Андреем Рублевым стала серебряным призером на Открытом чемпионате США по теннису в смешанном парном разряде. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте в турнире, который проходит с 24 августа по 13 сентября в Нью-Йорке, оказалась чешская пара Каролина Мухова и Якуб Меншик, на втором — швейцарско-итальянский дуэт Белинда Бенчич и Флавио Коболли. В ведомстве уточнили, что для подмосковной спортсменки бронзовая медаль стала первой в турнирах Большого шлема в смешанном разряде и третьей — в карьере на подобных состязаниях.

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