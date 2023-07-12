Оппозиционные лидеры Ростовской области экстренно покидали Россию: выяснены причины

Татьяна Спорышева была вынуждена экстренно уехать из России, потому что ее жизни угрожала опасность. Правоохранительные органы не занимались расследованием убийства спецприемника Анатолия Березикова, которому по словам Спорышевой ранее угрожали сотрудники ФСБ. Самой оппозиционерке также поступали предупреждения в негативной тональности, о которых она сообщала в полиции. Сотрудники не принимали никаких мер.

Адвокат Татьяны Спорышевой продолжает настаивать на том, чтобы следствие детальнее разбиралось в смерти Анатолия Березикова. Он отправляет официальные запросы в местные и федеральные органы.