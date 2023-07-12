Оппозиционные лидеры Ростовской области экстренно покидали Россию: выяснены причины
Фото: [Unsplash]
Оппозиционный депутат, представляющий интересы Ростовской области, Татьяна Спорышева покинула Россию еще в конце июня. Экс-прокурор, кандидат юридических наук, адвокат Евгений Беркович рассказал о причинах такого поступка, сообщает rostovgazeta.ru.
Татьяна Спорышева была вынуждена экстренно уехать из России, потому что ее жизни угрожала опасность. Правоохранительные органы не занимались расследованием убийства спецприемника Анатолия Березикова, которому по словам Спорышевой ранее угрожали сотрудники ФСБ. Самой оппозиционерке также поступали предупреждения в негативной тональности, о которых она сообщала в полиции. Сотрудники не принимали никаких мер.
Адвокат Татьяны Спорышевой продолжает настаивать на том, чтобы следствие детальнее разбиралось в смерти Анатолия Березикова. Он отправляет официальные запросы в местные и федеральные органы.