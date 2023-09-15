«Оправдать убийство»: Друг погибшего рассказывает, как помиловали военного ЧВК «Вагнер»

Читатель «Проспекта Мира» поделился историей жизни военного ЧВК «Вагнер», которого до того, как попасть в зону спецоперации, осудили за убийство друга читателя, сообщает prmira.ru .

Обычная на первый взгляд ссора между молодыми людьми в Красноярске закончилась гибелью Ильи. Тело молодого человека обнаружили на следующее после ссоры в ночном клубе утро. Виновника задержали. Молодого человека зовут Вячеслав. Его судили за причинение вреда здоровью, что повлекло за собой гибель.

Инцидент произошел в 2020 году. В 2021 суд постановил признать молодого человека виновным. Ему назначили семь с половиной лет колонии. Обжалование приговора никак не отразилось на решении суда.

В 2022 году Вячеслав вызвался защищать родину в зоне СВО. Его помиловали. Молодой человек работал медиком в зоне спецоперации на время действия контракта.

Читатель увидел на фото в социальных сетях Вячеслава и понял по изображениям в галереи, что молодой человек уже не в СИЗО и ведет достаточно активный образ жизни. Он начал интересоваться, как такое произошло, и узнал об амнистии в связи с СВО. В настоящее время Вячеслав живет в другом городе.

«Я думаю, что это полный [финиш]. Я не могу понять, каким образом можно оправдать убийство моего друга. Даже если он действительно служил санитаром, даже если он не брал оружие в руки, а просто спасал людей там, мне все равно непонятно, как это поможет ему осознать и раскаяться. Как он может откупиться этим от реального убийства?», - рассказал собеседник издания «Проспект мира»

Читатель «Проспекта Мира» считает несправедливым тот факт, что человек, которого суд признал виновным в убийстве, вместо семи с половиной лет провел в колонии около года.