Православные традиции: Священник назвал язычеством вещи в гробу усопшего

Священник Феодорит решил назвать язычеством вещи в гробу усопшего

Общество

В православной традиции традиция помещения личных вещей усопшего в гроб квалифицируется как языческий пережиток, не имеющий духовного смысла для христианского погребения. Об этом в интервью изданию «Абзац» рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков). По словам священнослужителя, земные предметы не требуются человеку в загробной жизни, а сама оценка подобного действия Церковью напрямую зависит от внутренних намерений скорбящих родственников. В определенных случаях такие действия могут расцениваться как грех суеверия. Об этом сообщает портал Абзац.

Иеромонах Феодорит подчеркнул, что обычай погребать вместе с умершим его бытовые предметы, любимые вещи, деньги или украшения восходит к языческим верованиям древности. Представления о том, что материальные предметы могут пригодиться духу в ином мире, принципиально противоречат христианскому богословию о спасении души. Если родственники кладут вещи с искренней верой в их практическую необходимость на «том свете», такое суеверие прямым образом ведет к греху искажения веры.

В случаях, когда близкие пытаются поместить в руку усопшего или в гроб некий памятный предмет исключительно из эмоционального побуждения или как символ личной привязанности, Церковь не считает это прямо выраженным грехом, однако категорически не рекомендует следовать подобной практике. Священнослужитель указал, что эмоциональный жест скорби остается неправославным по своей сути, хотя и совершается без злого или еретического умысла.

Духовенство призывает пастырей и окружающих бережно относиться к чувствам людей, находящихся в состоянии тяжелого горя и утраты. Вместо бессмысленных действий с бытовыми предметами священнослужители рекомендуют сосредоточить внимание на действенной помощи душе усопшего — искренней молитве, совершении чина отпевания, милостыне и подаче записок о поминовении в храмах.

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