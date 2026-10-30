Канада первой из неевропейских стран вошла в программу ЕС по ремилитаризации

Канада стала первым государством за пределами Евросоюза, которое присоединилось к европейской программе по ремилитаризации промышленности SAFE. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Марка Карни.

Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Канада. Карни подчеркнул: это даст канадской военной промышленности доступ к льготным европейским оборонным кредитам.

Кроме того, Брюссель и Оттава объявили о создании альянса «ЕС — Канада ради будущего». Его основой станет более тесное сотрудничество во внешней политике и безопасности. Документ принят по итогам 21-го саммита в Монреале.

Ранее стало известно, что на саммите G20 произошел скандал из-за фото с Лавровым.