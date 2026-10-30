Детский инсульт: В Морозовскую больницу ежегодно поступают 400 детей с подозрением

В Морозовскую детскую городскую клиническую больницу столицы ежегодно поступает порядка 400 детей с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, и в 50% случаев диагноз подтверждается. Об этом сообщил главный внештатный специалист-неонатолог Москвы и главный врач медучреждения Валерий Горев. Эксперт подчеркнул, что инсульт может поражать даже новорожденных младенцев. Высокая статистика обусловлена не омоложением патологии, а значительным совершенствованием методов ранней диагностики и скрининга. Об этом информируют профильные медицинские службы столицы.

На базе Морозовской больницы функционирует единственный в Российской Федерации специализированный Центр детского инсульта. За 12 лет работы высокотехнологичную и специализированную помощь в нем получили свыше 4,5 тысячи несовершеннолетних пациентов со всей страны. Главврач медучреждения отметил, что современные перинатальные технологии позволяют диагностам выявлять опасные сосудистые аномалии еще на этапе внутриутробного развития плода. Это дает возможность консилиуму врачей заранее сформировать хирургический план и провести операцию в первые недели жизни ребенка.

Валерий Горев акцентировал внимание на том, что клиническая картина инсульта у детей существенно отличается от симптоматики у взрослых и нередко носит стертый характер. К ключевым тревожным сигналам у детей старшего возраста относятся внезапная слабость в конечностях, нарушение координированности движений, сбои зрения и судорожные приступы. У новорожденных и грудных детей на патологию могут указывать выраженная вялость, спонтанный беспричинный плач и обильная рвота. При выявлении таких признаков требуется экстренный вызов скорой помощи.

Параллельно в столице внедряются цифровые технологии для раннего выявления сосудистых катастроф. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о запуске автоматизированной системы, которая на этапе сдачи плановых анализов крови анализирует лабораторные маркеры и выявляет скрытые факторы риска развития инфарктов и инсультов у пациентов.