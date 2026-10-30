В ДНР с марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов

Розничная продажа электронных сигарет и жидкостей для них будет запрещена в Донецкой Народной Республике с 1 марта 2027 года. Соответствующий закон приняли депутаты Народного Совета ДНР.

Ограничение установлено сроком на пять лет — до 1 марта 2032 года. Оно распространяется на электронные системы доставки никотина, а также жидкости, предназначенные для их использования.

Документ опубликован на официальном сайте республиканского парламента. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

Ранее сообщалось, что ИИ не заменит ряд профессий до 2030 года.