В Москве дисконт предлагают при покупке 53% квартир в новостройках

В октябре 2026 года скидки действуют при покупке 53% квартир и апартаментов в новостройках столицы. Средний размер дисконта составляет 7%, сообщил Агентству городских новостей « Москва » коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.

По его данным, в комфорт-классе старой Москвы средняя скидка достигает 11%, в бизнес-классе — 9%, в премиальном сегменте — 3%. В отдельных проектах дисконт превышает 30%. Рост числа акций эксперт связал со снижением выдачи ипотеки и сезонными распродажами.

Проскурин отметил, что в начале октября объем ипотечных выдач на первичном рынке сократился на 20% относительно сентября. Одновременно доля сделок с рассрочкой выросла до 35–37% против 28–30% месяцем ранее.

Эксперт компании «Этажи» Иван Золотарев добавил, что реальные скидки обычно ниже рекламных. При полной оплате они могут достигать 10–15%, а в отдельных случаях — 20%. По его оценке, к концу года акционных предложений станет больше, однако массового снижения базовых цен ожидать не стоит.

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