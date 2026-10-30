Омбудсмен рассказала об эвакуации семьи с семью детьми из Алешек

Многодетная семья с семью детьми, которая долгое время отказывалась покидать Алешки, согласилась на эвакуацию незадолго до завершения гуманитарной миссии. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, передает ИС « Вести ».

По словам омбудсмена, младшему ребенку в семье три года. Решение об отъезде далось родителям непросто, однако в итоге они согласились переехать ради безопасности детей и возможности жить в более спокойных условиях.

Лантратова также рассказала о попытках участников миссии вывезти из города домашних животных. Сейчас обсуждается возможность размещения части спасенных собак в приюте парка «Тайган». Кроме того, омбудсмен обеспокоена судьбой жителей, которые не могут покинуть родные места.

30 октября в Алешках завершается гуманитарная миссия. В город доставили продукты, медикаменты, топливо и другие необходимые грузы. В работе участвовали Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По информации источника, на время операции действовал режим тишины.

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