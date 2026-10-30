Протестующие окружили Конституционный суд Польши, полиция усилила охрану

РИА Новости: вокруг Конституционного суда Польши разгорелось противостояние

Политика

Протестующие окружили здание Конституционного суда Польши, после попытки проникновения в учреждение полиция задержала нескольких человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В пятницу вечером участники акции преодолели ограждение и попытались попасть внутрь. После задержаний в сторону полицейских полетели различные предметы. Правоохранители стянули к зданию дополнительные силы. Председатель суда Богдан Свенчковский также не смог пройти в учреждение, несмотря на требования протестующих допустить его.

Между тем президент Польши Кароль Навроцкий, направлявшийся с визитом в Сенегал, распорядился развернуть самолет и вернуться в Варшаву.

Противостояние связано с разногласиями вокруг руководства суда. На его сайте появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Руководить учреждением, как сообщалось, должна Анна Корвин-Петровская. Однако на странице суда в соцсети X заявили о незаконном захвате сайта, подтвердили полномочия Свенчковского и обвинили участников происходящего в попытке госпереворота.

Генеральный прокурор Вальдемар Журек направил полиции обращение с просьбой обеспечить безопасность суда.

Ранее в Швеции признали, что санкции помогли российским компаниям.

Читайте также

Зеленский пожаловался на задержку ракет и ограничения Starlink

Гутерриш осудил удары ВСУ по России и гибель мирных жителей

Канада первой из неевропейских стран вошла в программу ЕС по ремилитаризации

«Все настолько непредсказуемо»: союзники США заподозрили Трампа в давлении на Киев

Зеленский испугался встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Ультиматум вместо переговоров: историк раскрыл правду о встрече в Норвегии

Ультиматум вместо переговоров: историк раскрыл правду о встрече в Норвегии

«Герань-4» побила рекорд: 1400 километров и шесть кругов над Львовом

Дороги под угрозой: в Эстонии закончился асфальт

Дороги под угрозой: в Эстонии закончился асфальт

Идея национализации SpaceX: политолог рассказал, чем обернется эта инициатива

Идея национализации SpaceX: политолог рассказал, чем обернется эта инициатива

Что делать с Google, который не идет навстречу? Клименко назвал главную угрозу поиска

Что делать с Google, который не идет навстречу? Клименко назвал главную угрозу поиска

Трамп пообещал возобновить разведку для Украины

«Не рой другому яму»: Путин объяснил проблемы с энергетикой в Европе

«Не рой другому яму»: Путин объяснил проблемы с энергетикой в Европе

Добавьте mosregtoday.ru в избранное