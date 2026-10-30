Протестующие окружили Конституционный суд Польши, полиция усилила охрану

Протестующие окружили здание Конституционного суда Польши, после попытки проникновения в учреждение полиция задержала нескольких человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости .

В пятницу вечером участники акции преодолели ограждение и попытались попасть внутрь. После задержаний в сторону полицейских полетели различные предметы. Правоохранители стянули к зданию дополнительные силы. Председатель суда Богдан Свенчковский также не смог пройти в учреждение, несмотря на требования протестующих допустить его.

Между тем президент Польши Кароль Навроцкий, направлявшийся с визитом в Сенегал, распорядился развернуть самолет и вернуться в Варшаву.

Противостояние связано с разногласиями вокруг руководства суда. На его сайте появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Руководить учреждением, как сообщалось, должна Анна Корвин-Петровская. Однако на странице суда в соцсети X заявили о незаконном захвате сайта, подтвердили полномочия Свенчковского и обвинили участников происходящего в попытке госпереворота.

Генеральный прокурор Вальдемар Журек направил полиции обращение с просьбой обеспечить безопасность суда.

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