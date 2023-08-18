Опрос ФОМ: Президенту РФ доверяет 75% респондентов, 77% положительно оценивают его работу

Фонд «Общественное мнение» провел опрос совершеннолетних граждан РФ. Респондентам предлагали ответить на два вопроса. Первый – как россияне оценивают работу президента Владимира Путина. Второй – доверяют ли люди президенту России. Было предложено три варианта ответа: положительный, отрицательный и «затрудняюсь ответить».

Что касается первого вопроса, как россияне оценивают работу президента Владимира Путина, то результаты были следующими: 77% респондентов уверены, что лидер страны работает хорошо. 11% корреспондентов считают, что плохо. Не смогли ответить на вопрос, оценив деятельность Путина, 12% респондентов.

Относительно второго вопроса, доверяют ли граждане РФ своему президенту, ответы были следующие: 75% доверяют, 15% не доверяет, а затруднились ответить 10% респондентов.

Опрос проводили на протяжении трех дней с 11 по 13 августа. Выборка составила 1,5 тысячи респондентов. Интервью проводили среди жителей 104 населенных пунктов (городских и сельской местности). Участие приняли граждане из 53 регионов РФ.