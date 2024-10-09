Опрос Mkset: утром уфимцы едят кашу и яичницу

Жители Уфы не всегда успевают утром приготовить полноценный завтрак, сообщил mkset.ru. Горожане поделились своими гастрономическими предпочтениями.

Редакция провела опрос в своем телеграм-канале. Подписчики активно принимали участие. Выяснилось, что 29% респондентов начинают утро с каши. 28% опрошенных уфимцев не успевают готовить полноценный завтрака, поэтому ограничиваются яичницей.

25% респондентов из Уфы делают бутерброды с различной начинкой. 12% опрошенных горожан ограничиваются кружкой чая, а 10% выбирают в качестве завтрака творог. Не пользуется популярностью сыр и печенье.

Уфимцы преимущественно пьют по утрам чай. Кофе не пользуется высоким спросом. В комментариях некоторые горожане делились необычным меню.

«Надеждами на продуктивный день»; «Пивом», — уфимцы рассказали, чем завтракают.

Собственный опрос редакция решила провести после получения результатов исследования SuperJob, согласно которому уфимцы завтракают «объедками». Имеется в виду, что горожане не готовят завтрак. Они берут все, что осталось в холодильнике и попало в поле зрения. Частично опрос SuperJob соответствует действительности. Отказываются от завтрака преимущественно женщины.

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