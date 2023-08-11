Опрос «Восток-Медиа»: Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы обеспечить семью

«Я не знаю, сколько должен зарабатывать мужчина в Приморье. Мой мужчина зарабатывает 200 тысяч, и этого не всегда хватает. Для мужчины иметь 40 тысяч рублей в месяц — это ненормально, если, конечно, он не холост. В ином случае — это его проблемы, на какую сумму он выживает», - считает жительница Владивостока

Жительницы Приморья в возрасте от 18 до 25 лет считают, что муж должен в среднем зарабатывать 75 тысяч рублей. Этой суммы хватит на приобретение качественных продуктов питания и организации семейного отпуска. Чем старше женщины, тем более они требовательны, сообщает vostokmedia.com. Женщины возрастной категории от 25 до 35 назвали минимальную сумму заработка практически в два раза больше – 146 тысяч, а в категории за 40 лет – 100 тысяч рублей. При этом, согласно данным 2020 года, средняя заработная плата в регионе составляет 37 342 рублей.

«Зарплата в 40 тысяч рублей — ни о чём, на нее просто нельзя прожить, особенно в городах. Особенно, если в семье есть дети — как ни странно, их надо одевать, обувать, учить, кормить. А ценник сегодня на всё космический. Вот и выходит, что мужчина, чтобы семью содержать, должен стремиться к заработкам побольше», - считает жительница Светлана

Журналист проанализировал комментарии респондентов и результаты опроса. Времена, когда с милым готовы были жить в любых условиях, прошли. Женщины возрастной категории от 25 до 35 лет думают о том, как взять жилье в ипотеку, как оплачивать все потребности ребенка или даже детей. Женщины, которые более молодые, тратят деньги преимущественно «на себя»: парикмахеры, косметологи, мастера маникюра. Женщины старше сами достаточно много зарабатывают и не нуждаются в проживании с мужчиной, которого придется еще и содержать.

«Что значит «должен»? Опять что-то о займах. Если человеку на все хватает и комфортно так жить — то ради бога. Сама я считаю, что должна зарабатывать не менее 300 тысяч», - считает жительница Владивостока

В других регионах России также проводили подобные опросы. Для большинства мужчин материальное положение женщины не имеет значение в момент, когда он собирается сделать предложение. Для большей части опрашиваемых женщин также оказалось совершенно неважным, сколько денег зарабатывает мужчина, с которым они планируют расписаться в ЗАГСе.