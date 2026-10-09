Московская область и ВНИРО будут развивать аквакультуру

Рыбохозяйственный комплекс и подмосковный сектор аквакультуры получат научную поддержку, профильные разработки ведущих ученых страны будут внедряться на подмосковных предприятиях. Соответствующее стратегическое соглашение в рамках 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2026» заключили министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин и руководитель филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Рыбная отрасль и товарная аквакультура - динамично развивающееся направление подмосковного АПК. Подписание соглашения с филиалом ВНИРО позволяет напрямую соединить академические исследования с практикой подмосковных хозяйств. Это обеспечит рыбоводов собственным высококачественным посадочным материалом, сбалансированными отечественными кормами и экспертным сопровождением», — подчеркнул Виталий Мосин.

В рамках соглашения планируется формирование благоприятной среды для устойчивого роста агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Подмосковья, масштабирование рыбоводных хозяйств и укрепление продовольственной безопасности за счет наращивания объемов отечественной рыбной продукции.

ВНИРО выступает ключевой научно-исследовательской организацией России в области рыбоводства и аквакультуры. Филиал научного центра функционирует на территории Дмитровского округа. Специалисты ведут фундаментальные и прикладные исследования в сфере товарного рыбоводства, искусственного воспроизводства и сохранения биоразнообразия ценных пород, проводят комплексный экологический мониторинг водных объектов и не только.

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