В Волоколамске увеличат переработку молока в четыре раза

Производственные мощности переработки молока в Волоколамском округе планируют увеличить до 100 тонн в сутки. Соглашение об этом в рамках 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2026» подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и генеральный директор ООО «Молзавод Авангард» Дмитрий Минчев. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Молочная отрасль традиционно остается одной из флагманских направлений подмосковного агропромышленного комплекса. Мы заинтересованы в том, чтобы региональные производители не просто наращивали мощности, но и замыкали производственный цикл - от собственной кормовой базы и фермы до переработки. Проект решает сразу несколько задач: создаст новые высокопроизводительные рабочие места, повысит присутствие продукции переработки молока на полках Московской области и обеспечит дальнейшее развитие отрасли», — подчеркнул Виталий Мосин.

Компания последовательно развивает производственную базу, новый этап предполагает увеличение мощностей переработки сырого молока с 25 тонн до 100 тонн в сутки. В рамках проекта планируется строительство новой молочно-товарной фермы, рассчитанной на содержание от 2,7 тыс. до 3,6 тыс. голов крупного рогатого скота.

Компания выпускает широкий ассортимент продукции. Предприятие оснащено современным отечественным оборудованием для первичной обработки, переработки и хранения молочной продукции, а также располагает собственной аттестованной лабораторией.

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