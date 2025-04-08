Опытный тракторист из-за собственной ошибки был придавлен спецтранспортом под Волгоградом

В Старополтавском районе Волгоградской области в двух километрах от села Лятошинка владелец поля обнаружил на своем участке тело 60-летнего тракториста, сообщили novostivolgograda.

По данным издания, погибший был опытным трактористом. В свой выходной день он выехал на участок на гусеничном тракторе, чтобы вспахать землю по просьбе знакомого. Мужчины договорились о работе в устной форме. Предполагается, что трактор захлох. Мужчина решил завести его самостоятельно подручными средствами.

«Для этого он встал прямо на гусеницу. Но рычаг КПП остался в положении „вперед“, — сообщил журналисту издания „НовостиВолгограда.ру“ источник в экстренных службах региона.

Специалисты экстренных служб предполагают, что трактор тронулся, когда завелся. Автомобиль переехал тракториста. По предварительной информации, смерть наступила мгновенно. Тело обнаружил собственник земельного участка.

Коллеги погибшего рассказали, что он был квалифицированным механизатором. Профессиональной деятельности посвятил много лет. Мужчина работал на одном из сельхозпредприятий региона. В СУ СКР по Волгоградской области проинформировали, что получили данные о гибели тракториста.

Ранее сообщалось, что труп директора «Гала-оптик» обнаружили в офисе в Москве.