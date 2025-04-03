Труп директора «Гала-оптик» обнаружили в офисе в Москве
Директора «Гала-оптик» Михаила Могилевцева нашли мертвым
Фото: [Медиасток.рф]
В центре Москвы в своем рабочем кабинете обнаружен мертвым Михаил Могилевцев, руководитель фирмы «Гала-оптик», специализирующейся на медицинском оборудовании. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения, сообщил портал «МК».
По сведениям издания, тело 59-летнего Могилевцева нашли днем ранее примерно в 17:00 в здании компании, расположенном на Донской улице. В настоящее время проводится расследование инцидента, однако предварительные данные указывают на то, что насильственная смерть маловероятна.
«Гала-оптик» начала свою деятельность в 1999 году и зарекомендовала себя как значительный поставщик расходных материалов и комплектующих для медицинской техники.
В ассортимент продукции входили, в частности, кабели для мониторов пациента, электроды для аппаратов ЭКГ и прочие подобные изделия.
Ранее сообщалось, что два сотрудника московского ЧОП умерли на рабочем месте из-за передозировки.