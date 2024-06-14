Орбан: НАТО намерено создать три базы для координации поставок оружия Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что НАТО намерено создать в разных странах три базы для координации поставок оружия Украине.

Спикер сообщил, что военные базы появятся на территории Польши, Словакии и Румынии. Это поможет НАТО контролировать передачу вооружения, выделенного альянсом для нужд Украины.

«Создадут три большие военные базы, где будут передавать оружие Украине, еще здесь», — уточнил спикер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что страна не будет участвовать в данной акции, потому что осознает все негативные последствия такого решения. Кремль воспримет такие базы как прямую угрозу, что станет причиной для атаки. Венгрия бережет население страны и заботится об инфраструктуре, поэтому не позволит открывать подобную базу на своей территории.

Спикер добавил, что Венгрия отказывается финансировать ВСУ, обучать украинских военных или передавать оружие. Премьер-министр не отрицает, что лидеры альянса негативно воспринимают занятую им позицию. Другие страны, видя, что Венгрии позволительно такое поведение, также откажутся от поддержки киевского режима.

«Но НАТО не может быть важнее венгерских интересов... Переговоры были долгими и трудными, и в конце мы договорились и получили все, что хотим», — рассказал премьер-министр Венгрии Орбан.

Ранее мы сообщали, что генсек НАТО Столтенберг отказался от идеи создания фонда для помощи Украине.