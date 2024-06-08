Bloomberg: генсек НАТО Столтенберг отказался от идеи создания фонда для помощи Украине

Генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг отказался от мысли создать специальный фонд для оказания военной помощи украинскому правительству. Статья по этому поводу появилась у агентства Bloomberg.

Ранее руководство НАТО выступало за то, чтобы все члены блока приняли участие в специальном фонде, который должен был на протяжении пяти лет выделить Киеву на закупку оружия порядка 100 миллиардов евро. Ему пришлось отречься от этой идеи из-за трений внутри блока.

«Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине, столкнувшись с несогласием среди членов альянса», - указали журналисты.

Теперь на плаву осталась идея о том, что украинские союзники будут направлять ВСУ по 40 миллиардов ежегодно. Вклад каждой страны должен зависеть от ее ВВП. При этом как минимум половину нужной суммы должны предоставлять Соединенные Штаты.

Ранее во время своего интервью заявил о безусловном праве Украины атаковать территорию России. Это вызвало неоднозначную реакцию среди политиков на Западе.