Оренбургский архитектор попал в зону СВО с пятой попытки

Архитектор и дизайнер из Оренбурга Роман Фоменко смог попасть в зону СВО только с пятой попытки, но совершенно не жалеет о своем решении, сообщает 56orb.ru .

Роман овдовел. Супруга болела долго и мучительно. После ее ухода мужчина принял решение отправиться в зону СВО. Сначала посоветовался с фронтовым священником. Получив благословение, отправился подавать документы. С первого раза у мужчины их не приняли. Причины были разные, в том числе и возраст — 54 года. Боевого опыта также не было. Роман работал дизайнером и архитектором, но твердо решил сменить профессию.

В настоящее время он работает санинструктором. Мужчина вынес с поля боя сотни раненых военнослужащих, которым это спасло жизни. Роман оказывает первую медицинскую помощь и эвакуирует раненых военных СВО. О том, что кардинально сменил вид деятельности, не пожалел ни разу. В интервью Вестям Оренбуржья Роман рассказал, что неоднократно находился на грани от смерти, но будто Бог его оберегает и спасает.

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