Оренбурженка рассказала, как сумела отбиться от стаи собак возле здания правительства

Оренбурженка Кристина рассказала, что в праздничный выходной возле здания правительства области на нее напала бездомная собака, сообщил 56orb.ru. Всего к горожанке подошли четыре собаки.

По информации издания, ранее бездомные собаки не беспокоили людей в центре города. Оренбурженка рассказала, что животные напали на нее возле здания областного правительства. Сначала подошли две собаки. Еще две наблюдали недалеко от места происшествия. Женщина отметила, что одна из собак подходила спокойно. На ней был чип. Кристина решила подождать, пока животные пройдут. Она остановилась и не двигалась. Страха не испытывала, потому что не видела агрессии у животного.

«Но та (собака. — Прим. ред.) в мгновение открыла пасть и цапнула меня за ногу. Благо, реакция хорошая и я дернуться успела», — рассказала редакции 56orb.ru оренбурженка Кристина.

Женщина рассказала, что вторая собака стояла и лаяла. Оренбурженка начала отбиваться рюкзаком. Собаки испугались и убежали. Горожанка прислала в редакцию фото испорченных брюк. Редакция обратила внимание, что инцидент произошел в праздничный выходной, когда в центре города на массовые мероприятия приезжали семьи с детьми. Оренбурженка отметила, что всегда старается обходить стороной стаи бездомных собак, чтобы не провоцировать животных. Обычно животные подходят, нюхают и уходят.

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