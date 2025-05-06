В Омске бродячая собака вцепилась в лицо ребенка

В Омске бесхозная собака напала на ребенка и укусила его за лицо. Мама пострадавшего мальчика рассказала RT подробности этого инцидента.

По словам омички, сын играл во дворе с друзьями, как неожиданно к нему подбежала собака и вцепилась в лицо. Укусы при этом были глубокие. Мальчику наложили два шва на место повреждения, после его отпустили домой.

Женщина отметила, что животное также нападало на ее дочь, но тогда все обошлось: девочка была в куртке — и собака не смогла прокусить одежду.

Сибирячка считает, что собаку выпускают из приюта, который расположен неподалеку.

По факту нападения собаки на мальчика в Омске местный СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что покалеченный хаски мальчик из Сочи впервые вышел на прогулку после операций. Напомним, что оголодавшие хаски разодрали ему лицо до неузнаваемости.