Оренбурженка разочарована состоянием роз в Кисловодском национальном парке

Оренбурженка Юлианна осталась восхищена курортным городом Кисловодск, который расположен в Ставропольском крае. Однако одно из достопримечательностей вызвало разочарование, сообщил 56orb.ru.

Девушка посетила Кисловодский национальный парк. Сам парк очень красивый. Однако он славится розами, которых растет более 80 разновидностей. Именно с цветами на территории парка проблема, уверена туристка. Сами розы обычные, никаких эксклюзивных видов замечено не было. Многие цветы засохли.

«Честно, мы с мамой ожидали большего, разочарованы. <> Парк, безусловно, приятно удивляет, но вот розы не поразили своей красотой», — рассказала редакции 56orb.ru оренбурженка.

На территории города расположено много исторических музеев, замков, храмов и соборов. Это позволяет разнообразить досуг. Ставропольский край славится на всю Россию минеральными водами. Можно посещать нарзанные ванны или пить чистую воду в центре города. Для этого специально оборудована Колоннада. В городе представлено большое количество развлечений: дельфинарий, канатная дорога.

Кисловодск расположен среди гор. Многие экскурсоводы предлагают прогулки к водопадам. На одной из улиц проходили съемки современного мультфильма «Чебурашка».

Ранее сообщалось, что в Российском союзе туриндустрии перечислили нестандартные виды отдыха внутри России.