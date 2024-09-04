В Российском союзе туриндустрии перечислили нестандартные виды отдыха внутри России

Внутренний туризм в нашей стране ширится в многообразии предлагаемых направлений, комплексных туров и различных видов отдыха. При этом спросом пользуются и не самые стандартные способы провести отпуск. Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, какие тренды наметились во внутреннем туризме в России. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, одной из черт внутрироссийского туризма является диверсификация продукта, то есть турагентства стараются максимально разнообразить свои предложения с целью отвечать требованиям путешественников с различными вкусовыми предпочтениями. Так, хорошие темпы набирает горный туризм, гастрономический туризм, сельский туризм даже на традиционных направлениях отдыха.

Эксперт пояснил, что традиционные направления остаются самыми востребованными у жителей РФ. Так, свыше 40% бронирований в предстоящий осенний турсезон приходится на Краснодарский край. Кроме того, значительным спросом среди граждан РФ пользуется весь северо-запад страны, включая не только Санкт-Петербург, но и Псковскую область, Карелию и Калининградскую область, а также регионы, связанные с озером Байкал.

По его мнению, общий прирост на внутреннем рынке туризма составляет примерно 15-17%. При этом многие регионы РФ нарастили турпоток по логистическим причинам.

Ранее турэксперт Дмитрий Горин пояснил причины снижения стоимости отдыха в бархатный сезон до 20%.