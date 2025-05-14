Оренбуржцы опасаются повторения прошлогодней проблемы: в городе ищут косильщиков

По данным издания, горожане были недовольны качеством уборки травы в прошлом году. Особенно страдали аллергики. Жители переживают, что в нынешнем сезоне ситуация может повториться. По словам оренбуржцев, высота травы в прошлом году достигала уровня колен. В мэрии реагировали на жалобы. Жителям называли основную проблему — дефицит кадров. Сейчас после периода дождей трава снова активно растет. На территории города встречается много сорняков.

В объявлении, опубликованном на госзакупках, указаны требования к подрядчику. Ему предстоит самостоятельно подобрать кадры и обеспечить работников необходимым оборудованием и инвентарем. Косильщики перед началом работы обязаны убрать с территории камни и другие предметы. Важно следить, чтобы во время кошения не пострадали цветники или арт-объекты. В противном случае придется возмещать ущерб. Победитель тендера обязуется вести фотофиксацию оказания услуг и предоставлять фотоотчет.

«Травяной покров на выкошенной территории должен быть равномерным и не должен превышать 8–10 см», — говорится в заявке.

В объявлении указано, что на работы из бюджета выделят 750 тыс. руб. По информации издания, администрация уже подавала заявку в апреле, но желающих выполнить работы не нашлось.

Ранее сообщалось, что волонтеры и депутаты навели порядок в Химкинском лесопарке.