Волонтеры и депутаты навели порядок в Химкинском лесопарке

Волонтеры, депутаты, сотрудники различных предприятий и неравнодушные жители городского округа Химки в субботу, 26 апреля, навели порядок в Химкинском лесопарке, сообщил телеграм-канал администрации.

В администрации отметили, что во всероссийском субботнике приняла участие глава Химок Елена Землякова. К уборке также присоединился исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин. Уборка проходила организованно. Участники мероприятия собрались на центральной площадке ранним утром. Химкинский лесопарк — это из самых любимых мест отдыха жителей и гостей округа, поэтому к его уборке традиционно подошли особенно тщательно.

«Спасибо всем, кто принял участие! Все вместе мы делаем Химки чище и уютнее», — сказала Елена Землякова.

В администрации отметили, что горожане приходили на субботник целыми семьями. При необходимости участникам акции выдавали инвентарь. Люди очистили территорию от мусора и сухостоя. Участники также высадили березы. Субботник стал одним из этапов в уборке округа. Порядки наводят в разных районах округа.

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