Победителем «Кубка мужества» стала команда Серпухова

Команда Серпухова одержала победу на открытом физкультурном инклюзивном фестивале среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества», посвященном 100-летию основания города Наро-Фоминска, он прошел в культурно-спортивном комплексе «Нара». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На втором месте оказались представители городского округа Пушкинский, на третьем — Ленинского округа. Участниками соревнований стали 155 ветеранов боевых действий и 70 членов их семей из 31 муниципального образования региона. Они соревновались в дисциплинах: пауэрлифтинг (жим лежа), спортивное метание ножа, адаптивный гиревой спорт, VR-бокс, фиджитал-бокс, шахматы и бочча. Кроме того, в рамках фестиваля был представлен семейный зачет, желающие могли проявить себя в спортивных играх: жульбак, корнхолл и кульбутто.

«Трудно переоценить важность этого мероприятия: нам удалось привлечь к занятиям спортом не только ветеранов боевых действий, но и членов их семей», — отметил заместитель директора ФГБУ ФЦПСР по инновационным видам спорта Игорь Старовойт.

Мероприятие организовали областной Минспорт, администрация Наро-Фоминского округа, областная общественная спортивно-адаптивная организация ветеранов боевых действий «Герои Отечества» и Ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке Министерства спорта России. Они прошли 27 июня в рамках государственной программы «Спорт России».

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