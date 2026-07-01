Подмосковные роллеры завоевали шесть наград на международных соревнованиях в Могилеве

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на вторых международных соревнованиях по роллер спорту «International Roller Surf Championship» в дисциплинах «спидскейтинга» на треке, которые прошли 27 июля в Могилеве (Белоруссия). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, победу по итогам многоборья одержали подмосковные спортсмены Федор Павлов, Маргарита Ручейкова и Диана Предеина. Серебряным призером стали Виктория Ручейкова и Леонид Анисимов, бронзовым — Жанна Ахмедова. Все они представляют Федерацию роллер спорта Московской области.

Соревнования проходили на треке стадиона «Торпедо» в формате многоборья на трех дистанциях: спринт 300 метров, спринт 500 метров и масс-старт. Участниками стали 133 роллера из России, Белоруссии, Омана, ОАЭ, Индии и Египта. Национальную сборную нашей страны представляли роллеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской, Нижегородской и Иркутской областей, а также республик Башкортостан и Крым.

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