Осенью спрос на белгородских учителей по биологии на «Авито» вырос на 260%

Руководитель категории «Обучение» на платформе «Авито Услуги» Игорь Санников рассказал, что белгородские родители стали в три раза чаще искать репетиторов для своих детей, сообщил bel.ru.

В осенний период особенно вырос спрос на преподавателей обществознания (+410%) и математики (+346%). Причина — подготовка старшеклассников к сдаче экзаменов. Количество предложений от самих специалистов также выросло. Осенью на 49% больше стало объявлений от учителей обществознания и на 50% — математики. Высоким спросом среди школьников также пользуются дополнительные занятия по английскому языку (+275%), русскому (+167%) и биологии (+260%).

Эксперт Игорь Санников обратился к родителям. Он рассказал, что доверять онлайн-занятиям можно. Рынок услуг стал прозрачным. Родитель всегда может лично посетить урок. Однако во время поиска преподавателя рекомендовано обращать внимание на комментарии.

Ранее сообщалось, что тюменские учителя просят защиты у общественности из-за беспричинных увольнений.