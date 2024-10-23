«Наш город»: тюменские учителя просят защиты из-за беспричинных увольнений

Одна из тюменских учительниц высказала мнение, что современные педагоги — это рабы системы. Преподаватели боятся говорить публично о проблемах. Однако складывается ситуация, что любой ученик или родитель может обратиться с жалобой. Даже если учителю удастся доказать невиновность, руководство займет позицию обратившегося.

«Нас выносят на растерзание толпе. Я уверена, что у любого учителя можно найти «грешок». Но мы — люди, а не роботы», — рассказала «Нашему городу» одна из тюменских учительниц.

Юрист Павел Шадрин отметил, что в современном обществе учителей критикуют за любое выставленное фото, которое кому-то кажется кокетливым. Или же осуждать несущественное заявление. Однако законодательство не предполагает жестких наказаний в адрес родителей или учеников, которые наносят вред преподавателям.

«Дети чувствуют свою власть, сейчас в школе они главные, а не учителя», — считает юрист.

«Наш город» напомнил несколько случаев, когда педагогов уволили, не разобравшись в ситуации. Так, учительницу 63-й школы в Тюмени принудили написать заявление об увольнении из-за видео двухлетней давности. В нем она рассказала, что испытывает ненависть к детям. Девушка записывала «кружочек» в первые дни работы после окончания вуза. Адресатом сообщения выступили родственники учительницы. Теперь видео по каким-то причинам распространилось по соцсетям.

Еще один пример — история педагога-организатор из Ишима Анастасии Шумиловой. Девушка работала моделью. На странице в ВК у нее было много фото в красивых нарядах, которые общественности показались вызывающими.

«Нынешняя школа перестает отличаться от супермаркета, где «клиент всегда прав». Полностью пропадают какие-либо ценности взаимоотношений. Очнитесь, мамаши!», — прокомментировал ситуацию один из педагогов, которого также уволили из-за жалобы родителей.

Ранее сообщалось, что родителям рассказали, как организовать отдых детей в период осенних каникул.